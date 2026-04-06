Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 6.4 có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng hôm nay 6.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo nắng nóng sẽ lan rộng ở nhiều khu vực, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Ngày hôm qua 5.4, khu vực Tây Bắc Bắc bộ, từ Nghệ An - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Mường Lay (Điện Biên) là 38,6 độ C; Yên Châu (Sơn La) 38,9 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39 độ C...

Ngoài ra, khu vực phía bắc cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 6 - 7.4, khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực phía bắc cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Trong ngày hôm nay 6.4, đồng bằng Bắc bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Dự báo thời tiết Hà Nội nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 7.4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Dự báo đợt nắng nóng miền Bắc còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngoài ra, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.