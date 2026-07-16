15 tỉnh, thành phố ứng phó mưa lớn

Chiều 16.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký văn bản gửi 15 tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng, chủ động các biện pháp ứng phó mưa lớn trong những ngày tới.

Mưa lớn trong những ngày tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và trung du miền Bắc ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 16.7 đến hết ngày 18.7, vùng núi, trung du miền Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 300 mm, nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn 100 mm/3 giờ.

Dự báo từ ngày 19.7, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Từ đêm 16.7 đến ngày 21.7, trên các sông miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ 3. Lũ trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức BĐ1 - BĐ 2, có nơi trên BĐ 2.



Chủ động ứng phó mưa lớn gây ngập lụt, lũ

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 tỉnh, thành phố gồm: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

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Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông; rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thông báo cho các chủ lồng bè; chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện khai thác khoáng sản biết thông tin về lũ; kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ đê điều xung yếu.

Tăng cường thông tin truyền thông về kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng, tránh, giảm thiệt hại.