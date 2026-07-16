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Thời sự

6 tỉnh miền Bắc sẽ hứng mưa lớn trên 350 mm

Đình Huy - Phan Hậu
Theo dự báo, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới. Trọng điểm mưa sẽ là các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên với lượng mưa có nơi trên 350 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực miền Bắc, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du khu vực này có mưa to 30 - 60 mm, có nơi mưa to trên 100 mm như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6 mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1 mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6 mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4 mm…

6 tỉnh miền Bắc sắp hứng mưa lớn trên 350 mm- Ảnh 1.

6 tỉnh miền Bắc sắp hứng mưa lớn trên 350 mm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, từ 16 - 20.7 ở khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Trọng tâm mưa rơi vào các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên với lượng mưa khoảng 100 - 200 mm, có nơi mưa to trên 350 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ tối và đêm nay đến ngày 21.7, trên các sông miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 - báo động 2 có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc bộ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc bộ.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực phía bắc của bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và giông rải rác.

Trong ngày 16.7, vùng biển từ Khánh Hòa - TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao 3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16.7, khu vực bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng cao trên 2 m.

Cảnh báo ngày và đêm 17.7, vùng biển từ Đắk Lắk - TP.HCM, phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,5 - 3 m; biển động.

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