Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 15.7, khu vực Nam bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ cùng ngày có nơi trên 40 mm như các trạm: Đầm Rơi (Cà Mau) 69,6 mm, Phường 8 (Cà Mau) 56 mm, Dĩ An 1 (TP.HCM) 49,2 mm...

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn 6 ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, từ đêm 15 - 16.7, khu vực vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, bắc Sơn La có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm (thời gian mưa tập vào đêm, sáng sớm và chiều tối).

Trong khi đó, chiều tối và đêm 15.7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80 mm/3 giờ).

Miền Bắc đón mưa lớn, Biển Đông gió mạnh cấp 6

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay, từ khoảng chiều tối và đêm 18 - 23.7, miền Bắc sẽ đón đợt mưa rất lớn (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Sau ngày 23.7, lượng mưa giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa - Huế từ 17 - 25.7 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khoảng ngày 19 - 20.7 có mưa rào và giông rải rác. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong mưa giông khả năng kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hiện nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực phía bắc của vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Sóc Trăng - Cà Mau, Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Dự báo, đêm 15 - 17.7, vùng biển từ Đắk Lắk - TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao nhất 3 m.

Ngoài ra, khu vực phía bắc của vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng cao trên 2 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.



