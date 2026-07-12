4 đợt mưa lớn dồn dập ở miền Bắc, nguy cơ có bão số 2

Dự báo thời tiết hôm nay 12.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên miền Trung và Nam bộ. Dự báo chi tiết trong ngày và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Miền Bắc tiếp tục hứng mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi ẢNH: P.H

Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 11.6 đến ngày 11.7, miền Bắc liên tiếp xuất hiện 4 đợt mưa lớn, trong các ngày: 8 - 12.6, 15 - 22.6, 26.6 - 6.7 và 8 - 10.7.

Đáng chú ý, đợt mưa lớn từ ngày 26.6 - 6.7 xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000 m, sau đó là ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm. Một số khu vực có tổng lượng mưa rất lớn như tại Quảng Ninh phổ biến từ 300 - 500 mm, đặc biệt ở Móng Cái có lượng mưa lên tới 817,7 mm.

Còn ở miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế xảy ra 2 đợt mưa từ ngày 9 - 11.6 và từ 2 - 7.7; duyên hải Nam Trung bộ xảy ra 3 đợt mưa trong các ngày 9 - 12.6, 26 - 29.6 và 1 - 3.7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, trong 1 tháng qua, tổng lượng mưa hầu hết các khu vực trên cả nước đều phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50 %; riêng trung du, vùng núi miền Bắc và một số nơi ở miền Trung có tổng lượng mưa cao hơn từ 15 - 50% so với trung bình cùng thời kỳ.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, báo động nguy cơ lũ quét ở mức cao nhất

Chia sẻ nhận định diễn biến thời tiết, thiên tai những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 11 - 18.7, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì mưa rào và giông diện rộng. Trong đó, một số nơi ở miền Bắc có mưa lớn cục bộ với lượng mưa lớn 100 mm.

Đặc biệt, từ 19.7 - 23.7, miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng. Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian này, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng. Nếu như xoáy thuận nhiệt đới này phát triển, mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 2 trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, do vùng núi và trung du miền Bắc đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đạt trạng thái bão hòa, ngậm no nước. Những ngày tới lại tiếp tục có mưa lớn cục bộ và diện rộng, vùng núi và trung du miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và cần đề phòng ở mức báo động cao nhất.