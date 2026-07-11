Mưa lớn 'chồng' mưa lớn, báo động nguy cơ lũ quét ở mức cao nhất

Ngày 11.7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chia sẻ thông tin nhận định về diễn biến mưa lớn, nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết miền Bắc có mưa lớn thường xuyên trong tuần tới ẢNH: P.H

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc, gây ra mưa vừa, mưa to diện rộng ở trung du, vùng núi phía bắc và tỉnh Quảng Ninh.

Thống kê trong 5 ngày vừa qua (từ ngày 6 - 11.7), các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm. Một số khu vực mưa lớn trọng điểm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có lượng mưa từ 100 - 200 mm.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận một số điểm mưa đặc biệt lớn, với lượng mưa trên 300 mm như tại Hua Trai (Sơn La) là 511,8 mm; Mường Trai (Sơn La) 479,4 mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 469,6 mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 453 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 394,2 mm.

Miền Bắc có mưa lớn thường xuyên trong tuần tới

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, dự báo thời tiết từ hôm nay đến ngày 23.7, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt mưa lớn.

Bắt đầu từ hôm nay 11.7 cho đến ngày 18.7, miền Bắc tiếp tục duy trì mưa rào và giông trên diện rộng. Mưa sẽ xuất hiện thường xuyên. Một số nơi sẽ có lượng mưa lớn trên 100 mm.

Ngoài ra, từ 19 - 23.7, miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Theo tính toán của Cục Khí tượng thủy văn, trong thời gian nói trên, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Đáng lưu ý, trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới) gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn miền Bắc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng đặc biệt lưu ý, trong bối cảnh miền Bắc liên tục có mưa lớn từ ngày 7.6 đến nay, đất đá ở vùng núi và trung du đã ngậm no nước, đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng hoặc cục bộ ở vùng núi và trung du miền Bắc trong những ngày tới thì các địa phương, người dân cần chủ động đề phòng, báo động nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức cao nhất.

