Sơn La mưa lớn hơn 237 mm, trưa nay thủy điện Hòa Bình xả lũ

Ngày 11.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó 4 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong sáng và trưa nay 11.7, nhiều nơi ở Sơn La, Lào Cai có mưa lớn cấp tập ẢNH: VRAIN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua ( từ 7 giờ ngày 10.7 đến 7 giờ ngày 11.7), các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Ma Quai (Lai Châu) là 137,2 mm; Mường Trai (Sơn La) 244,2 mm; Khau Phạ (Lào Cai) 84,2 mm; Tiên Lương (Phú Thọ) 67,6 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng nay, các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Theo đó, nhiều xã, phường trong hôm nay nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

6 tỉnh ứng phó thủy điện xả lũ do mưa lớn

Theo dữ liệu trên hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain, nhiều khu vực ở vùng núi và trung du đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đặc biệt, lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 10.7 đến 9 giờ hôm nay 11.7 tại Ka Lăng (Lai Châu) là hơn 125 mm; Mường Trai (Sơn La) hơn 237 mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc, trong những ngày vừa qua, nhiều tỉnh trung du, miền núi phía bắc xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, chiều 10.7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy từ 11 giờ trưa nay 11.7 để điều tiết nước, đảm bảo an toàn công trình.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các tỉnh, thành: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay thông tin hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ đến chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân để chủ động ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.