Mưa lớn 250 mm, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Hôm nay 9.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn diện rộng ở miền Bắc.

Nhiều nơi ở vùng núi và trung du miền Bắc đang có mưa lớn ẢNH: VNDMS

Trong đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8.7 đến 3 giờ ngày 9.7 có nơi trên 100 mm như các trạm: Mường Mùn (Điện Biên) 130 mm; Mường Giôn (Sơn La) 151,8 mm; Suối Giàng (Lào Cai) 130 mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 107,6 mm...

Dự báo trong ngày hôm nay 9.7 đến hết ngày mai 10.7, vùng núi, trung du miền Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Người dân các tỉnh nói trên cần đề phòng nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ, gây ra ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 9.7, các nơi khác ở miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

7 tỉnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 8.7 đến 1 giờ ngày 9.7), các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Bản Lang (Lai Châu) 178 mm; Suối Giàng (Lào Cai) là 134,2 mm; Khâu Tinh (Tuyên Quang) 140,4 mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 93,2 mm; Chi Lăng (Lạng Sơn) 100,6 mm...

Từ 19 giờ ngày 8.7 đến 1 giờ hôm nay 9.7, khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, tại Điện Biên, lượng mưa tại Mường Mùn 110,6 mm; tại Pú Nhung 83 mm. Còn tại Sơn La, lượng mưa tại Mường Giôn là 102,4 mm; tại Pắc Ma 82,8 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong ngày hôm nay, các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang từ 30 - 50 mm, có nơi trên 90 mm; Thái Nguyên, Lạng Sơn từ 0 - 15 mm, có nơi trên 30 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 9.7, nhiều xã, phường ở 7 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.