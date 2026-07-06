Mưa lớn xối xả, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc, 5 tỉnh vùng núi phía bắc, đông bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều khu vực vùng núi Tây Bắc bộ đang có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ẢNH: VRAIN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 5.7 và sáng sớm nay 6.7, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, một số nơi mưa to đến rất to.

Riêng các tỉnh Tây Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5.7 giờ đến 3 giờ ngày 6.7 có nơi trên 100 mm như các trạm Hua Bum (Lai Châu) 233,4 mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 128,4 mm

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 6.7, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm; riêng khu vực Tây Bắc bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 00 giờ ngày 5.7 đến 00 giờ ngày 6.7), địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phu Nậm San (Lai Châu) mưa 183,4 mm; Nậm Păm (Sơn La) mưa 307,6 mm; Kim Nọi 1 (Lào Cai) mưa 162,2 mm; Móng Cái (Quảng Ninh) mưa 167,4 mm.

Còn tại Cao Bằng, từ 18 giờ ngày 5.7 đến rạng sáng nay 6.7, nhiều khu vực mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như Hạ Lang mưa lên tới 128,4 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong hôm nay, các tỉnh này tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã, phường ở 5 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.