5 tỉnh mưa lớn sau bão số 1, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 5.7, tâm bão số 1 (bão Maysak) nằm trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Bão số 1 (bão Maysak) gây mưa lớn ở khu vực đông bắc Bắc bộ ẢNH: VRAIN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, các tỉnh đông bắc Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 5.7), các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong sáng nay, các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm; Điện Biên, Sơn La từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong hôm nay, nhiều xã, phường của 5 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão số 1 "quần thảo" Móng Cái suốt 5 tiếng

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, bão số 1 (bão Maysak) có cường độ không quá mạnh. Ở thời điểm mạnh nhất, gió bão đạt cường độ cấp 9, giật cấp 11 nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài.

Cụ thể, từ đầu giờ chiều 4.7, hoàn lưu bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đông Bắc bộ gây gió mạnh trên khu vực ven biển. Lúc 13 giờ 30 ngày 4.7, Trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) đo được gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển vùng Đông Bắc.

Khoảng 19 giờ ngày 4.7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ. Đến 22 giờ, bão đi vào đất liền khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sau 5 tiếng quần thảo liên tục trên đất liền, đến khoảng 2 giờ ngày 5.7, tâm bão đã di chuyển sang phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và vịnh Bắc bộ đã ghi nhận gió mạnh. Cụ thể, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tại Quảng Ninh, gió bão tại Móng Cái mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 m; Cửa Ông có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, trong sáng nay 5.7, hoàn lưu bão số 1 tiếp tục gây ra gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10 ở vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải). Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Dự báo sau 10 giờ sáng nay, gió trên đất liền sẽ giảm dần.