Bão số 1 quật ngã hàng trăm cây xanh, thổi bay nhiều mái tôn ở Móng Cái

Sáng 5.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tâm bão số 1 (Maysak) đã di chuyển sang khu vực phía nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 1 vẫn tiếp tục gây mưa lớn, gió giật mạnh tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Cây xanh trên vỉa hè gãy đổ vào ô tô đang đỗ tại P.Móng Cái 1 ẢNH: N.T

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 5.7, tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3, nhiều tuyến đường vẫn bị cây xanh chắn ngang, biển quảng cáo đổ sập, mái tôn văng xuống lòng đường. Nhiều lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương cưa cắt cây đổ, dọn dẹp hiện trường để sớm khôi phục giao thông.

Theo thống kê ban đầu, riêng P.Móng Cái 1 có khoảng 800 cây xanh bị gãy, đổ, nhiều biển quảng cáo, mái che và mái tôn hư hỏng, nhiều khu vực mất điện cục bộ. Tại P.Móng Cái 2, hơn 50 cây xanh bị quật ngã, khoảng 10 căn nhà bị tốc mái cùng nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Hàng trăm cây xanh tại bị bão số 1 quật đổ ẢNH: N.T

Đặc biệt, trong đêm 4 và rạng sáng 5.7, mưa lớn kết hợp triều cường đã khiến khu vực Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 ngập sâu, 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Đứng trước căn nhà còn ngổn ngang cành cây và mái tôn bị tốc, anh Lại Thanh Hoàng (ngụ P.Móng Cái 1) cho biết gia đình gần như không ngủ suốt đêm.

"Khoảng hơn 2 giờ sáng, gió rít rất mạnh, cứ nghĩ bão đi rồi sẽ đỡ nhưng hoàn lưu bão số 1 còn dữ hơn tưởng tượng. Nghe tiếng tôn va đập liên tục, cả nhà phải dậy chằng chống cửa, đến sáng nhìn ra thì cây trước nhà đã bật gốc", anh Hoàng nói.

Mái tôn bị thổi bay rơi đầy các tuyến phố ẢNH: N.T

Cách đó không xa, bà Trần Thị Liên, tiểu thương tại khu Hải Hòa, vẫn đang thu dọn những tấm mái che bị gió cuốn.

"Bão qua rồi nhưng gió vẫn giật từng cơn rất mạnh. Chỉ vài phút là mái tôn bị xé tung. May cả nhà đã kịp di chuyển sang nơi an toàn từ tối hôm trước", bà Liên nói.

Ngay khi mưa và gió giảm cường độ vào rạng sáng 5.7, chính quyền các phường đã huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", phối hợp công an, quân sự, điện lực và các đơn vị môi trường khẩn trương cắt tỉa cây đổ, khơi thông các tuyến đường, kiểm tra hệ thống điện và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Nước trên sông biên giới dâng cao uy hiếp các hộ dân xung quanh ẢNH: N.T

Đến sáng 5.7, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước, cây xanh nghiêng đổ và hệ thống điện ở một số khu vực chưa được khôi phục hoàn toàn.

Chính quyền Móng Cái tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nơi có cây xanh bị nghiêng hoặc đường dây điện bị ảnh hưởng; đồng thời theo dõi sát diễn biến của hoàn lưu bão số 1 để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.