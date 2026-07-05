Người dân Móng Cái thức trắng đêm canh bão số 1

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 20 giờ ngày 4.7, bão số 1 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).

Nhiều cây xanh khu vực phường Móng Cái 1 bị gãy đổ trong đêm tối ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mưa như trút nước kèm gió giật mạnh cấp 8 - 9 khiến nhiều tuyến phố chìm trong màn nước trắng xóa, cây xanh, biển quảng cáo liên tiếp gãy đổ, nhiều mái tôn bị tốc bay.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sức gió vẫn chưa giảm. Nhiều khu vực tại các phường: Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 mất điện cục bộ. Nhiều gia đình phải dùng đèn pin, đèn sạc để theo dõi diễn biến của bão số 1, không ai dám chợp mắt.

Đáng lo ngại, nước trên sông biên giới Ka Long dâng nhanh do mưa lớn kết hợp triều cường, tràn vào nhiều khu dân cư ven sông. Người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, đưa xe máy lên vị trí an toàn, gia cố cửa và liên tục theo dõi mực nước.

Ô tô bị mảng tường rơi trúng giữa lúc bão số 1 đổ bộ ẢNH: Đ.X

"Tối nay nước tràn cả vào sân rồi vào nhà. Gia đình tôi phải chuyển đồ đạc lên tầng hai từ đầu buổi tối. Điện cắt nên cả nhà chỉ biết ngồi thức canh nước và nghe thông tin về bão số 1", ông Lại Thanh Hoàng (trú P.Móng Cái 1) cho biết.

Tại khu vực ven biển và cửa sông Bắc Luân, gió rít từng cơn khiến nhiều bè nuôi thủy sản rung lắc mạnh. Một số công trình tạm, mái che và biển hiệu bị hư hỏng. Lực lượng chức năng liên tục tuần tra, yêu cầu người dân không ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ẢNH: N.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 4.7, tâm bão số 1 nằm trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng, gió mạnh tại nhiều địa phương ven biển.



Để ứng phó, các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã duy trì trực 24/24 giờ; huy động lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, xử lý cây xanh gãy đổ, khắc phục sự cố và cảnh báo người dân không đi qua khu vực ngập sâu hoặc nơi có nguy cơ cây đổ.

Các lực lượng chức năng cũng rà soát các hộ dân ven sông, khu vực có nguy cơ ngập úng, sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết. Hệ thống điện tại một số khu vực được tạm ngắt để phòng ngừa tai nạn điện trong điều kiện ngập nước.

Trong khi đó, tại đặc khu Cô Tô, đến 22 giờ cùng ngày vẫn có gió mạnh cấp 8, biển động với sóng cao khoảng 2,25 m. Chính quyền địa phương yêu cầu toàn bộ du khách không xuống tắm biển, không đến các bãi đá, kè chắn sóng và khu vực ven biển cho đến khi có thông báo mới.

Đêm 4.7, bão số 1 vẫn tiếp tục gây mưa lớn, gió giật mạnh trên địa bàn Quảng Ninh, nhiều người dân ở khu vực biên giới Móng Cái vẫn thức trắng theo dõi diễn biến của bão.