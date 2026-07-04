Bão số 1 (Maysak) quật ngã nhiều cây ở Móng Cái

Ảnh hưởng của bão Maysak (bão số 1) đã bắt đầu rõ nét tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) từ chiều 4.7. Mưa lớn kèm gió mạnh liên tục khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều cây xanh tại P.Móng Cái 1 bị bật gốc ẢNH: T.C

Theo ghi nhận, từ khoảng 17 giờ, các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 xuất hiện mưa to, gió mạnh khoảng 25 km/giờ, nhiều thời điểm giật cấp 6 - 7. Dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người và tài sản, lực lượng chức năng đã phải xử lý nhiều điểm cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường tại khu vực biên giới Móng Cái đã kích hoạt phương án ứng phó, tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra các khu vực ven biển, ven sông, điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Mái tôn bị gió quật đổ bên sông biên giới Ka Long ẢNH: T.C

Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài trong thời điểm mưa, gió mạnh; chủ động chằng chống nhà cửa, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để bảo đảm an toàn.

Trên biển, toàn bộ 485 tàu, thuyền và phương tiện thủy trên địa bàn đã được thông báo về diễn biến của bão Maysak. Các đồn biên phòng Trà Cổ, Đồng Văn phối hợp cùng địa phương hướng dẫn phương tiện vào nơi neo đậu an toàn. Đến chiều 3.7, có thêm 268 tàu cá và phương tiện từ các địa phương khác vào tránh bão tại bến Mũi Ngọc và cảng Núi Đỏ.

Tàu thuyền tại khu vực biên giới Móng Cái đã về nơi tránh trú an toàn ẢNH: T.C

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 132 hộ nuôi trồng thủy sản với 396 giàn bè khẩn trương gia cố lồng bè, đưa người vào bờ để hạn chế rủi ro khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo rà soát, trên địa bàn còn 86 căn nhà yếu, thiếu kiên cố với 258 nhân khẩu đã được xây dựng phương án di dời đến nhà văn hóa, trường học hoặc các hộ dân có nhà kiên cố nếu tình huống xấu xảy ra.

Một số khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập úng gồm đoạn sau cống Centerway (khu Bình Ngọc 4) và đại lộ Hòa Bình; trong khi các điểm có nguy cơ sạt lở tập trung dọc tỉnh lộ 335, tuyến đê Bình Ngọc và khu vực đê Pắc Sáy.

Ngành du lịch Quảng Ninh khuyến cáo du khách đang lưu trú hoặc có kế hoạch đến Móng Cái, Trà Cổ trong thời gian bão Maysak ảnh hưởng cần chủ động điều chỉnh lịch trình, hạn chế di chuyển đến khu vực ven biển và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn.