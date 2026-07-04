Chiều tối nay, tâm bão số 1 (bão Maysak) đổ bộ Móng Cái

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14 giờ, tâm bão số 1 (bão Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90 km về phía nam đông nam. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Quảng Ninh, khu vực Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25 m; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo tâm bão số 1 đổ bộ vào Móng Cái (Quảng Ninh) chiều tối hôm nay 4.7 ẢNH: VNDMS

Bão số 1 đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ trung bình 15 km/giờ. Chiều tối nay, tâm bão số sẽ đi vào khu vực đất liền Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và ven biển tỉnh Hưng Yên sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 1. Gió vùng ven biển mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4. m.

Dự báo gió mạnh sẽ bắt đầu từ chiều nay và kéo dài đến khoảng sau 23 giờ, thời điểm gió mạnh nhất từ 16 - 21 giờ, là thời điểm bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Mưa lớn sau bão số 1 nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, trong bão số 1 sẽ xảy ra nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, sóng lớn, mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo từ chiều, đêm nay đến hết ngày 5.7, các tỉnh Đông Bắc bộ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 450 mm. Trong đó, miền núi và trung du phía Bắc cần cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đây có thể là những loại hình thiên tai gây rủi ro lớn nhất trong 1 - 2 ngày tới.

Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô Hà Nội, nhưng từ chiều tối 4.7 đến sáng 5.7, khu vực này sẽ có mưa to, từ 40 - 70 mm.

Khu vực phía bắc và tây bắc của Hà Nội có lượng mưa trên 120mm; từ trưa và chiều ngày mai 5.7, mưa ở Hà Nội giảm nhanh.