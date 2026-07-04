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Thời sự

Trưa nay bão số 1 (bão Maysak) áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng

Phan Hậu
Phan Hậu
Dự báo trưa nay 4.7, hoàn lưu bão số 1 (bão Maysak) áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay.

Cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 8 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc và 108,2 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 55 km về phía đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 160 km về phía đông nam.

Trưa nay bão số 1 (bão Maysak) áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu không chủ quan với bão số 1, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân

ẢNH: QUANG HÙNG

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng sớm hôm nay 4.7, sau khi đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); cấp 6, giật cấp 8 ở Cô Tô (Quảng Ninh).

Dự báo 4 - 5 tiếng nữa (khoảng 12 - 13 giờ) hoàn lưu bão sẽ áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ trưa nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10.

Bắt đầu từ sáng nay khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa, khi hoàn lưu bão áp sát đất liền sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo khả năng cao bão số 1 không đi sâu vào đất liền nước ta nhưng có thể tác động đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc bộ. Đặc biệt, các hiện tượng giông, lốc, sét có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua.

Kiên quyết cưỡng chế sơ tán tránh bão số 1

Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão số 1 chiều ngày 3.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương ven biển quản lý chặt tàu thuyền, đặc biệt là tàu du lịch; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn và bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương duy trì lệnh cấm biển cho đến khi bão tan, không để người ở lại trên lồng bè, chòi canh thủy sản. Di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Trong đó, các khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), Lạng Sơn và Cao Bằng được dự báo sẽ có mưa lớn sau bão.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu công tác ứng phó bão số 1 phải đặt ưu tiên cao nhất là tính mạng con người, trong trường hợp cần thiết phải cưỡng chế người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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