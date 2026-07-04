Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 11, đang hướng vào Móng Cái

Cập nhật tin bão số 1 (bão Maysak) mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay 4.7, tâm bão đang ở vị trí khoảng 20,0 độ vĩ bắc và 108.5 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180 km về phía đông nam.

Bão số 1 (Maysak) đã vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn từ sáng nay 4.7 ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ trưa và chiều nay 4.7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3 m. Nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4 m.

Mưa lớn do bão số 1 (bão Maysak) bắt đầu từ sáng nay

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khu vực Đông Bắc bộ cần đề phòng một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo nguy cơ giông, lốc, lũ quét và sạt lở đất.

Lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm và có nơi trên 500 mm. Trong đó, mưa lớn và gió mạnh nhất ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trước khi đổ bộ, rìa phía tây của bão số 1 cũng có thể gây ra giông lốc, gió mạnh tại các tỉnh trung du và vùng núi Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các đối tượng chịu ảnh hưởng của bão là tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển. Mưa lớn do bão nguy cơ gây ngập úng các khu vực thấp trũng, miền núi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.