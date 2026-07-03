3 tác động bão số 1 (bão Maysak) sẽ ảnh hưởng Việt Nam

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 15 giờ hôm nay 3.7, tâm bão số 1 (bão Maysak) ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách khoảng 70 km. Bão có cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11 và đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Bão số 1 (bão Maysak) không có khả năng đi sâu vào đất liền Việt Nam nhưng vẫn gây ra những tác động ở vùng ven biển, mưa lớn ở các tỉnh đông Bắc bộ ẢNH: VNDMS

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30 độ C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão số 1 trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới và vẫn còn khả năng thay đổi. Trong khi đó, dự báo giữa các mô hình chưa hoàn toàn thống nhất.

Thiên tai nguy hiểm trong bão số 1 (bão Maysak)

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, từ tối 3.7 đến sáng 6.7, các tỉnh đông Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to. Trong đó, từ đêm 3.7 đến hết ngày 5.7, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm.

Khu vực đông bắc Bắc bộ có tổng lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; riêng Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa lớn từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 500 mm.

Ông Mai Văn Khiêm đặc biệt lưu ý, trong thời gian trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện giông mạnh kèm theo lốc, sét và gió giật có thể gây gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, hư hỏng công trình...

Mưa lớn kéo dài kết hợp với giông mạnh làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, khu vực trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Bão số 1 (bão Maysak) gây ra biển động rất mạnh, uy hiếp đến tàu thuyền. Dự báo từ hôm nay 3.7, vùng biển phía tây bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông bắc khu vực từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và sau đó là vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm nói trên có thể gây ra các vụ lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Ngoài ra, bão số 1 sẽ gây ra gió mạnh, sóng cao, nước biển dâng ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Dự báo từ chiều mai 4.7, ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sóng biển cao 2 - 3 m kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4 m có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển; ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè, công trình ven bờ, giao thông và lưới điện.