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Thời sự

Bão số 1 (bão Maysak) đi chậm lại, dự báo 4 tỉnh mưa lớn nhất

Phan Hậu
Phan Hậu
Bão số 1 (bão Maysak) di chuyển chậm lại, tốc độ khoảng 7 km/giờ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định kịch bản khả năng cao nhất là đổ bộ lên phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), trước khi đi vào vịnh Bắc bộ.

Cập nhật tin mới nhất bão số 1 (bão Maysak), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 109,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. So với thời điểm sáng nay 3.7, bão số 1 đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 7 km/giờ.

Bão số 1 (bão Maysak) đi chậm lại, dự báo 4 tỉnh mưa lớn nhất- Ảnh 1.

Nhiều khả năng bão số 1 (bão Maysak) đi vào phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) sau đó đi vào vịnh Bắc bộ

ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kịch bản có khả năng xảy ra cao (70%), bão số 1 đổ bộ lên phần phía tây của đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc bộ và hướng về phía bắc tỉnh Quảng Ninh. 

Theo kịch bản này, vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay 3.7 đến ngày 5.7, đông Bắc bộ sẽ có mưa lớn. Dự báo khu vực phía đông Bắc bộ có mưa phổ biến 100 - 150 mm, riêng đông bắc Bắc bộ từ 200 - 300 mm, một số nơi có mưa trên 500 mm. Trong đó, vùng tâm mưa lớn tập trung tại các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một kịch bản khác cũng có thể xảy ra là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão số 1 chuyển hướng chủ yếu lên phía bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). 

Nếu kịch bản này xảy ra, gió trên đất liền các tỉnh Bắc bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại đông Bắc bộ cũng giảm. Tuy nhiên, vùng biển vịnh Bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

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