Bão số 1 (bão Maysak) mạnh lên cấp 9, 8 tỉnh mưa lớn từ đêm nay

Cập nhật tin bão số 1 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 11 giờ hôm nay 3.7, tâm bão ở vị trí khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 109,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía nam.

Dự báo đường đi của bão số 1 (bão Maysak) ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía đông bắc khu vực nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mở rộng đến Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) nguy cơ gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động rất mạnh.

Dự báo vùng ven biển 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều mai 4.7 sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 2 - 3 m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4 m.

Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 10, hướng vào Quảng Ninh

11 tỉnh, thành phố ứng phó bão số 1

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh đông Bắc bộ (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh) và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn từ đêm nay 3.7.

Dự báo đợt mưa này kéo dài đến ngày 5.7,một số nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm; riêng đông bắc Bắc bộ có mưa 150 - 250 mm, một số nơi mưa lớn trên 350 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp.

Đối với khu vực vùng núi, mưa lớn sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Đối với tuyến biển, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của bão; chủ động quyết định việc cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu chủ động rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.