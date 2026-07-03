Bão số 1 (bão Maysak) giật cấp 10, dự báo 3 tỉnh đón gió bão mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay 3.7, tâm bão số 1 (bão Maysak) ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo đường đi của bão số 1 - cơn bão Maysak trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5 - 10 km/giờ. Đến 4 giờ ngày mai 4.7, tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và từ đêm nay mở rộng đến vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) nguy cơ có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm gió mạnh, sóng lớn có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Các hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Bão số 1 gây mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ven biển 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ là khu vực chịu tác động của bão số 1. Dự báo từ chiều 4.7, vùng ven biển 3 tỉnh nói trên sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3 m; nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,3 m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Ngoài ra, hoàn lưu bão số 1 dự báo sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh Đông Bắc bộ và Thanh Hóa. Dự báo từ đêm 3.7 đến hết ngày 5.7, trời có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm; riêng Đông Bắc bộ có lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi mưa trên 350 mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.