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Thời sự

Áp thấp nhiệt đới đi nhanh hơn, sắp mạnh lên bão số 1

Phan Hậu
Phan Hậu
Áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ nhanh hơn và dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai 3.7 sẽ mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông.

Cập nhật mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 2.7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 115,2 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông.

Áp thấp nhiệt đới đi nhanh hơn, sắp mạnh lên bão số 1- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên bão số 1

ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, tương đương từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Như vậy, so với ngày hôm qua 1.7, tốc độ chỉ 15 - 20 km/giờ, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh hơn.

Dự báo trong đêm nay 2.7 và rạng sáng ngày mai 3.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Dự báo đến 1 giờ sáng ngày 3.7, vùng tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa.

Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm là từ 16,0 - 18.5 độ vĩ bắc và 110,0 - 116,0 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 1, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động mạnh.

Dự báo từ chiều hôm nay 2.7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 1, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão số 1

Ngày 1.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, các địa phương chủ động hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với giông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới, bão .

Ngoài ra, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.

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