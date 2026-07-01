Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 3 tỉnh, thành phố phát cảnh báo

Thủy điện Tuyên Quang bắt đầu mở 1 cửa xả lũ từ 16 giờ hôm nay 1.7 ẢNH: CÔNG TY THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, từ 16 giờ hôm nay 1.7, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang sẽ bắt đầu mở 1 cửa xả lũ. Trước đó, lúc 9 giờ sáng 1.7, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,99 m, mực nước hạ lưu 50,30 m, lưu lượng về hồ 2.530 m/giây, tổng lưu lượng về hạ du 699m/giây.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang phải mở 1 cửa xả đáy để chủ động rút bớt nước ở tầng sâu để tạo dung tích phòng lũ, sẵn sàng đón các đợt nước lớn tiếp theo đổ về hồ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã có văn bản gửi UBDN các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bộ Nông nghiệp - Môi trường cũng yêu cầu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Quảng Ninh đến Khánh Hòa ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên bão số 1

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Lúc 13 giờ ngày 1.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão số 1, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14,0 - 17,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. Các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, đặc biệt là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển.

Ngoài ra, các địa phương hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới, bão để đảm bảo an toàn về người khi có sự cố; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.