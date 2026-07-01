Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 1.7, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 1 - cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên bão số 1 ẢNH: VNDMS

Cập nhật lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc và 118,5 độ kinh đông. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Trong khoảng đêm 2.7 sang ngày 3.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay.

Cũng theo số liệu dự báo hiện tại, xác suất khoảng 70% ngày 4.7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía đông Bắc bộ.

Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1, dự báo thời tiết biển ngày và đêm nay, từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động; sóng biển cao 2 - 3 m.

Phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió nam đến đông nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động; sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao trên 1,5 m.