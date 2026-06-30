Dự báo khả năng Biển Đông có bão số 1, miền Bắc mưa lớn 4 ngày

Chiều 30.6, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thông tin nhận định về khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu hình thành bão, đây sẽ là cơn bão đầu tiên - bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay.

Dự báo khả năng Biển Đông sắp có bão số 1, miền Bắc mưa lớn 4 ngày ẢNH: VNDMS

Theo Cục Khí tượng thủy văn, khoảng 30.6 - 1.7, giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp đang ở vùng biển miền Trung Philippines.

Dự báo ngày mai 1.7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80 - 85%. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60 - 65%.

Từ ngày mai 1.7, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5 - cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ ngày 2.7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3 m. Vùng mưa giông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía bắc.

Mưa lớn 4 ngày ở miền Bắc, Thanh Hóa

Cũng theo Cục Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ khoảng ngày 4 - 7.7, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo giông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, người dân và các địa phương có thể truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn để cập nhật thông tin.