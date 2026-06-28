Dự báo 8 tỉnh miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn dồn dập

Chiều 28.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về diễn biến thiên tai từ ngày 29.6 đến ngày 5.7, cảnh báo 2 đợt mưa lớn dồn dập trút xuống vùng núi và trung du phía bắc. Trong đó, 8 tỉnh dự báo hứng chịu 2 đợt mưa lớn liên tiếp.

Mưa lớn gây ngập lụt, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trong ngày 26.6 ẢNH: BÁO CAO BẰNG

Đợt mưa thứ nhất ở miền Bắc bắt đầu từ đêm nay 28.6 kéo dài đến ngày 30.6. Trong 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Dự báo thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Vùng mưa lớn tập trung ở 8 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ.

Trong đợt mưa này, tổng lượng mưa ở các tỉnh nói trên phổ biến từ 70 - 150 mm, một số nơi xuất hiện những điểm mưa lớn cục bộ, lượng mưa lên tới trên 300 mm.

Sau đó, từ ngày 1 - 5.7, miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa giông thứ hai. Mưa tập trung xảy ra vào khoảng đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm/đợt. Trong đó, một số nơi có mưa lớn cục bộ, lượng mưa trên 250 mm.

Trong đợt mưa lớn những ngày đầu tháng 7 này, các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi.

Sau mưa lớn, khả năng có áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ 29 - 30.6, khu vực từ Nghệ An - TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao 36 - 38 độ C. Dự báo từ ngày 1 - 5.7, nắng nóng ở miền Trung suy giảm.

Trong giai đoạn từ 28.6 - 5.7, cao nguyên miền Trung chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện trên vùng biển phía đông Philippines có một vùng áp thấp, ở vị trí vào khoảng 10 độ vĩ bắc và 132 độ kinh đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 1.7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng di chuyển vào Biển Đông với xác suất khoảng 70%.