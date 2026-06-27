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Thời sự

Dự báo 11 tỉnh mưa lớn dồn dập 2 ngày, nguy cơ lũ quét

Phan Hậu
Phan Hậu
Dự báo thời tiết vùng núi và trung du miền Bắc mưa lớn trong 2 ngày tới, có nơi trên 250 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 27.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt mưa lớn ở các tỉnh phía bắc trong 2 ngày tới.

Dự báo 11 tỉnh mưa lớn dồn dập 2 ngày, nguy cơ lũ quét- Ảnh 1.

Mưa lớn gây sạt lở, cô lập đường giao thông ở xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên sau đêm 25.6

ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Dự báo thời tiết từ đêm 27.6 và ngày 28.6, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Sau đó, từ đêm 28.6 đến sáng 30.6, vùng núi và trung du miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Vùng núi và trung du miền Bắc hiện nay gồm 11 tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn dồn dập trong 2 ngày tới, nhiều khu vực ở các tỉnh nói trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất; ngập úng cục bộ ở đồng bằng và đô thị.

Miền Bắc mưa lớn đến hết tháng 6

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn, mưa giông ở miền Bắc do chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía nam của Trung Quốc.

Nhờ có những cơn mưa giông của rãnh áp thấp nên các tỉnh miền Bắc chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng kéo dài suốt 9 ngày, từ 17 - 25.6.

Dự báo từ nay đến hết tháng 6, rãnh áp thấp vẫn duy trì hoạt động ở miền Bắc. Theo đó, trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6, các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và giông về chiều tối và đêm.

Vùng mưa lớn tập trung ở trung du và vùng núi phía bắc. Do có mưa giông và vùng thấp nóng chưa phát triển mạnh, nên trong những ngày tới, ở miền Bắc nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

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