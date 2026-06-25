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Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Chí Nhân
Chí Nhân
Trưa nay (25.6), mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Đầu giờ chiều nay, mây giông phát triển mạnh trên khu vực trung tâm TP.HCM. Đến khoảng 14 giờ 10 phút, mưa bắt đầu xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố. Ở các phường Xuân Hòa, Bến Thành, Sài Gòn, Diên Hồng, Chợ Lớn, Chợ Quán, Minh Phụng… mưa lớn kéo theo giông sét. Trận mưa giúp làm dịu bớt nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua.

TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, ngoài TP.HCM mưa giông còn xuất hiện nhiều nơi khác trên khu vực Nam bộ, đặc biệt các vùng ven biển các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, chiều và tối nay 25.6, khu vực Nam bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 60 mm.

TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng - Ảnh 2.
TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng - Ảnh 3.
TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng - Ảnh 4.
TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Mưa giông xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ

ẢNH: CHÍ NHÂN - HYMETNET

Hiện tại, gió tây nam có xu hướng hoạt động tốt trở lại, mưa giông sẽ còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nhờ vậy, tình trạng nắng nóng gay gắt những ngày qua sẽ dịu bớt. Thời tiết phổ biến, sáng nắng chiều tối có mưa giông.

Ngoài ra, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ trong chiều và tối nay có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn trên 130 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa giông phát triển khiến tình trạng nắng nóng ở khu vực Bắc bộ giảm nhanh.

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