Thời tiết TP.HCM oi nóng giữa mùa mưa có liên quan tới El Nino?

Phóng viên Thanh Niên đã trao đổi với ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ về những diễn biến bất thường của thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ hiện nay.

TP.HCM xuất hiện những trận mưa rất lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Thời tiết thất thường vì sao?

*Những ngày gần đây, TP.HCM và một số nơi ở Nam bộ có mưa to kèm theo giông gió mạnh, xin ông cho biết có hình thế thời tiết nào đặc biệt gây nên tình trạng này?

-Ông Trần Văn Hưng: Đúng như cảm nhận của người dân TP.HCM và Nam bộ, thời tiết trong mấy ngày gần đây đã có những thay đổi bất thường. Ngày nắng mạnh gây cảm giác oi nóng, thậm chí vẫn có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C. Tuy nhiên, đến khoảng chiều và tối, mây đối lưu lại rất mạnh gây mưa rào nhiều nơi, với các điểm mưa vừa, mưa to kèm theo giông sét mạnh. Thậm chí có nơi mưa rất to như ở Huyền Hội (Vĩnh Long) lượng mưa 108,6mm vào ngày 16.6, Thốt Nốt (Cần Thơ) 106,2 mm ngày 14.6, cùng ngày 14.6 tại Thanh An (TP.HCM) 80,2 mm…

Hình thế thời tiết gây mưa cho Nam bộ vẫn chủ yếu là hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Bên cạnh đó, hội tụ gió tây nam phát triển khá tốt… tích tụ nhiều hơi ẩm hơn về cuối chiều làm gia tăng diện và lượng mưa ở trên khu vực.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ NGUỒN: NVCC

*Thưa ông, đợt mưa giông này còn kéo dài bao lâu và xu hướng thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong tháng tới thế nào?

-Về cơ bản, Nam bộ đang trong mùa mưa, nên việc liên tục xuất hiện những cơn mưa rào kèm theo giông sét là điều hết sức bình thường. Trong những ngày tới, mưa giông sẽ còn tiếp tục xảy ra trên khu vực TP.HCM và Nam bộ nhưng có xu hướng giảm dần về diện và lượng. Sau đó sẽ có một đợt mưa gia tăng trở lại vào những ngày cuối tháng 6.

Bước sang tháng 7 - 8, các tỉnh thành Nam bộ vẫn trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa. Do vậy, những cơn mưa sẽ còn xuất hiện liên tục trên khu vực và có cả những cơn mưa rất to. Đặc biệt ở giai đoạn này, tần suất bão và áp thấp nhiệt đới xu hướng tăng trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Các cơn bão kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn sẽ tác động đến thời tiết Nam bộ làm duy trì những cơn mưa và có khả năng gia tăng tổng lượng mưa trên khu vực.

El Nino đang khiến thời tiết Nam bộ nóng bất thường giữa mùa mưa

*Hiện trong mùa mưa nhưng vì sao vẫn thường xuyên xuất hiện cảm giác oi nóng và thực tế nhiệt độ cao, thưa ông?

-Mặc dù đang trong mùa mưa nhưng thời tiết trong ngày vẫn có nắng khá mạnh và cảm giác oi nóng đeo bám mỗi khi thiếu vắng các cơn mưa. Mưa xuống, trời mát nhưng ngay sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại, nắng lên gắt vào ban ngày gây cảm giác nóng rõ rệt… như những ngày qua. Mặc dù mưa nhiều vào cuối ngày nhưng ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất đạt từ 33 - 35°C, có nơi trên 35°C.



Dưới tác động của El Nino, áp cao cận nhiệt đới và các dải khí quyển bị dịch chuyển, khiến gió mùa tây nam hoạt động yếu hơn hoặc bị gián đoạn so với thông thường. Gió yếu đồng nghĩa với việc không khí bị ứ đọng, không lưu thông được, sẽ giữ lại hơi nóng và hơi ẩm ngay sát mặt đất. Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ

Dù mưa xuất hiện nhiều nhưng vẫn nắng nóng gay gắt ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân chính đến từ tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tại, El Nino đã hình thành và xu hướng sẽ còn phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. El Nino là hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, kéo theo nhiệt độ khí quyển tăng lên trên diện rộng, đẩy nền nhiệt độ trung bình lên cao hơn hẳn. Tại Nam bộ, vào những năm El Nino, nền nhiệt độ trung bình thường cao hơn từ 0,5 - 1,5°C (có những giai đoạn cao hơn tới 2°C) so với trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, dưới tác động của El Nino, áp cao cận nhiệt đới và các dải khí quyển bị dịch chuyển, khiến gió mùa tây nam hoạt động yếu hơn hoặc bị gián đoạn so với thông thường. Gió yếu đồng nghĩa với việc không khí bị ứ đọng, không lưu thông được, sẽ giữ lại hơi nóng và hơi ẩm ngay sát mặt đất.

Sự kết hợp của các yếu tố này đẩy nền nhiệt độ tăng cao ngay trong giữa mùa mưa… khiến cho cảm giác nóng luôn thường trực và kéo dài xuyên suốt, đan xen với những cơn mưa xuất hiện.