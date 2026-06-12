NOAA: El Nino chính thức hình thành, khả năng mạnh nhất từ năm 1950

Đó là nội dung chính của bản tin cập nhật về hiện tượng ENSO của Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA) vừa phát hành ngày 11.6 (giờ Mỹ). Theo đó, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Nino 3,4 và các khu vực lân cận đều xác nhận về sự hình thành El Nino. Cụ thể, nhiệt độ tại khu vực Nino 3,4 là 0,7°C; chỉ số nhiệt tương đương cũng được ghi nhận ở phía tây (Nino 4) và đáng chú ý hơn ở phía đông (Nino 1 - 2) lên tới 2,1°C.



El Nino chính thức xuất hiện và khả năng là El Nino mạnh nhất lịch sử kể từ năm 1950 NGUỒN: NOAA

El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới và đạt cường độ cao nhất từ tháng 11.2026 kéo dài đến tháng 1.2027. Có 63% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực Nino 3,4 sẽ đạt thậm chí vượt mức 2°C; có thể sẽ biến El Nino lần này vào hàng những sự kiện El Nino lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1950.

NOAA cảnh báo những sự kiện El Nino rất mạnh thường dẫn đến các tác động bất thường về khí hậu và thời tiết theo mùa.

Mới đây, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa phát hành bản tin cảnh báo về El Nino dành riêng cho khu vực Đông Nam Á. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 6 - 8, trên hầu hết các khu vực Đông Nam Á nhiệt độ được dự báo trên mức trung bình các năm. Gió mùa tây nam ở Việt Nam và Lào bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác ở Đông Nam Á chỉ gần mức trung bình và cường độ tương đối yếu. Trong giai đoạn từ nay đến tháng 8, tần suất bão nhiệt đới được dự báo sẽ ở mức dưới trung bình đến gần mức trung bình trên toàn khu vực.

Đối với thời tiết Việt Nam và đặc biệt là khu vực Nam bộ, các chuyên gia cho rằng trong tháng 7 - 8, với cường độ El Nino trung bình thời tiết Nam bộ có khả năng sẽ có những nét đối lập khá rõ rệt. Đó là sự gia tăng của các đợt "hạn bà chằn" trong mùa mưa. "Hạn bà chằn" là cách mà dân gian dùng để chỉ những đợt giảm mưa trong mùa mưa. Mặc dù dự báo số ngày mưa có khả năng sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm song những cơn mưa lớn cực đoan cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Kèm theo những trận mưa lớn bất thường là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh. Đây là một nét thời tiết khá đặc biệt trong năm nay mà người dân Nam Bộ cần lưu ý để chủ động ứng phó trong cuộc sống cũng như sản xuất nông nghiệp.



Quản lý nguồn nước là một trong những ưu tiên quan trọng, các địa phương cần chủ động trữ nước trong các hồ chứa, ao, đầm ngay khi có mưa lớn để dự phòng cho các giai đoạn khô hạn giữa mùa.