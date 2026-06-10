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Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo sạt lở ở tây Bắc, Trung và Nam bộ mưa lớn

Chí Nhân
Chí Nhân
10/06/2026 07:23 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến 4 tỉnh tây Bắc đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, Trung và Nam bộ chiều tối nay có mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (10.6), khu vực tây bắc Bắc bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn, như mường Tùng (Điện Biên) 93,6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 147,4 mm, Chiềng Ơn (Sơn La) 116 mm, Chế Tạo (Lào Cai) 126,8 mm, Cư Kbang (Đắk Lắk) 63,2 mm… Dẫn đến nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sụt lún và sạt lở đất ở nhiều nơi.

Cảnh báo sạt lở ở tây Bắc, Trung và Nam bộ mưa lớn- Ảnh 1.

Cảnh báo sụt lún, sạt lở đất ở khu vực tây bắc Bắc bộ

NGUỒN: NCHMF

Cảnh báo trong hôm nay khu vực tây bắc Bắc bộ tiếp tục mưa giông và mưa lớn, cục bộ có nơi mưa trên 70 mm xuất hiện ở khu vực tây bắc Bắc bộ nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sụt lún sạt lở đất ở nhiều xã phường tại 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai.

Bên cạnh tây bắc Bắc bộ, trong ngày và đêm nay 10.6, từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa trên 70 mm.

Chiều và tối 10.6, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa trên 90 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo sạt lở ở tây Bắc, Trung và Nam bộ mưa lớn- Ảnh 2.

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NGUỒN: NCHMF

 

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