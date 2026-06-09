Mùa 'phố cũng như sông' đã về, người dân đi xe điện chăm xe sao cho đúng?

Những băn khoăn này hoàn toàn dễ hiểu bởi xe điện là phương tiện gắn liền với các công nghệ và hệ thống mạch điện tử tinh vi. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, người dùng hoàn toàn có thể làm chủ hành trình và bảo vệ phương tiện an toàn tuyệt đối trong "mùa ngập" này.

Trước khi có xe điện, việc xe ngập nước là vấn đề lớn với chủ xe sử dụng động cơ xăng hoặc dầu truyền thống ẢNH: N.A

Những "cỗ máy lội nước" an toàn vượt trội

Thực tế, các dòng xe điện hiện đại ngày nay đều được thiết kế vượt trội về khả năng lội nước. Tại Việt Nam, VinFast đang chiếm thị phần xe điện lớn nhất. Ngay từ khi ra mắt những dòng xe máy điện đầu tiên (như Klara) cho đến các dòng ô tô điện sau này (VF e34, VF 8, VF 9...), hãng xe Việt đã luôn lấy khả năng lội nước làm một trong những điểm nhấn công nghệ mạnh mẽ nhất để thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam - vốn đã quá quen với cảnh "phố cũng như sông" mỗi khi mùa mưa tới.

Độ an toàn của xe điện VinFast dưới trời mưa ngập đến từ những yếu tố kỹ thuật rất rõ ràng. Đầu tiên đó là tiêu chuẩn chống nước IP67 - "vũ khí" cốt lõi. Cả pin và động cơ của xe điện VinFast đều đạt tiêu chuẩn này, nghĩa là chúng có khả năng ngập sâu trong nước 1 mét suốt 30 phút mà vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, xe điện không sợ "thủy kích" như xe xăng. Xe xăng chết máy khi lội nước là do nước tràn vào đường hút gió gây hỏng động cơ. Trong khi đó, xe điện là một hệ thống khép kín hoàn toàn, không cần oxy để đốt cháy nhiên liệu, nên nguy cơ bị "chết sụt" giữa dòng nước thấp hơn xe xăng rất nhiều.

Ngoài ra, trước khi xuất xưởng, các dòng xe VinFast đều phải trải qua bài kiểm tra ngập nước nghiêm ngặt để đảm bảo các gioăng cao su, khớp nối và hệ thống điện cao áp được cách ly hoàn toàn với môi trường nước bên ngoài.

Tóm lại, xe điện VinFast cực kỳ an toàn vào mùa mưa và khả năng chịu ngập của nó tốt hơn xe xăng truyền thống đáng kể.

Không chỉ người dùng Việt Nam, trên thế giới, rất nhiều quốc gia có tỷ lệ xe điện lớn cũng đã chứng minh được ưu điểm vượt trội của xe điện trong thời tiết khắc nghiệt. Theo các báo cáo từ Hiệp hội Xe điện Na Uy (Norsk Elbilforening) - tổ chức đại diện cho cộng đồng người dùng xe điện lớn nhất thế giới, xe điện thực tế hoạt động rất ổn định vào mùa mưa nhờ cấu tạo tối giản không cần cổ hút gió và trọng tâm thấp, bám đường tốt.

Khối pin nặng đặt dưới sàn xe giúp xe điện có trọng tâm rất thấp. Khi di chuyển trên đường trơn trượt do mưa lớn, thiết kế này kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động giúp xe bám đường tốt hơn, giảm thiểu tối đa tình trạng trượt bánh so với xe truyền thống.

Kinh nghiệm từ các nước Bắc Âu cho thấy, với nền tảng công nghệ hiện đại, xe điện không hề "nhạy cảm" với nước mưa như nhiều người lầm tưởng. Chỉ cần người dùng tuân thủ các nguyên tắc vận hành cơ bản, việc di chuyển trong mùa mưa hoàn toàn thoải mái và an tâm.

Ô tô điện không nên lội nước quá 30 phút ẢNH: TUẤN MINH

Nguyên tắc "vàng" khi di chuyển qua vùng ngập nước

Thực tế, an toàn đến đâu thì vẫn có giới hạn kỹ thuật như khoảng sáng gầm xe, thời gian ngâm nước... Vì vậy, dù xe có "xịn" đến mấy, thương hiệu xe điện quốc dân VinFast vẫn luôn khuyến cáo người dùng tuân thủ nguyên tắc không chủ quan di chuyển vào các vùng ngập quá sâu để bảo vệ phương tiện một cách tối ưu nhất. Đồng thời, có những hướng dẫn chi tiết về cách vận hành, bảo quản và xử lý xe đúng cách trong mùa mưa bão.

Đầu tiên là quy tắc xác định mực nước an toàn. Đối với cả ô tô điện lẫn xe máy điện, người lái cần quan sát kỹ và ước lượng độ sâu của dòng nước. Mực nước lý tưởng và an toàn nhất là không vượt quá khoảng sáng gầm xe (đối với ô tô) hoặc không vượt quá nửa trên của bánh xe (đối với xe máy điện).

Khi quyết định đi qua vùng ngập nước, người điều khiển cần duy trì vận tốc chậm và đều (khuyến nghị dưới 10 km/giờ). Việc giữ tốc độ thấp giúp hạn chế tối đa việc tạo ra các bước sóng nước lớn dâng lên phía trước đầu xe - nguyên nhân có thể khiến nước tràn vào các khu vực linh kiện phía trên gầm. Đồng thời, cần giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, tuyệt đối không dừng lại hoặc lùi xe khi đang ở giữa vùng ngập nước, trừ trường hợp gặp vật cản bất ngờ.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng: Nếu xe không may gặp sự cố và dừng lại ở giữa vùng ngập, người dùng tuyệt đối không cố gắng khởi động lại nguồn điện của xe. Hành động đúng đắn nhất lúc này là tắt hoàn toàn khóa điện chính, đưa xe đến vị trí cao ráo hơn bằng cách đẩy bộ (với xe máy) hoặc gọi cứu hộ chuyên dụng (với ô tô) để bảo vệ hệ thống mạch điện tử bên trong.

Công tác chăm sóc xe điện mùa mưa không chỉ nằm ở lúc vận hành trên đường mà còn phụ thuộc lớn vào cách bảo quản tại bãi đỗ. Khi tìm vị trí dừng đỗ xe trong những ngày mưa lớn, người dùng nên ưu tiên các khu vực cao ráo, có mái che. Nên tránh tuyệt đối các khu vực trũng thấp, lòng đường dễ đọng nước hoặc các tầng hầm có nguy cơ ngập úng cao. Ngoài ra, việc đỗ xe dưới các cây lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro từ cành cây gãy đổ do gió giật.

Quy trình sạc pin vào mùa mưa cũng cần được lưu ý kỹ hơn. Các bác tài chỉ nên tiến hành sạc xe tại những khu vực khô ráo, thông thoáng và có mái che kiên cố. Trước khi cắm phích sạc, hãy kiểm tra và đảm bảo đầu sạc cũng như cổng sạc trên xe hoàn toàn khô ráo, không bị bám nước hay dị vật.

Nếu buộc phải đỗ xe lại ở những khu vực có rủi ro ngập nước mà không thể di chuyển, kinh nghiệm từ các chuyên gia là nên rút hoàn toàn phích sạc và duy trì mức pin dưới 30% để đưa hệ thống lưu trữ năng lượng về trạng thái an toàn nhất.

Xe máy điện có khả năng lội nước tốt, nhưng cần kiểm tra ngay để tránh hậu quả về sau ẢNH: N.A

Chăm sóc phương tiện sau khi đi mưa

Nhiều người dùng có thói quen sau khi đi mưa về sẽ để xe tự khô hoặc tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau mà bỏ qua bước kiểm tra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật của VinFast, nước mưa thường chứa axit nhẹ và các tạp chất từ mặt đường, nếu tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ và độ bền của các chi tiết cơ học.

Do đó, sau khi di chuyển qua các vùng ngập nước hoặc dưới trời mưa lớn, người dùng nên thực hiện các bước chăm sóc cơ bản gồm:

Vệ sinh xe: Rửa xe bằng nước sạch để loại bỏ bùn đất và chất bẩn bám vào gầm xe, hệ thống phanh và bánh xe. Khi rửa xe, lưu ý không xịt vòi nước áp lực cao trực tiếp vào cổng sạc, cụm pin hay các đầu nối dây điện.

Làm khô cổng sạc: Dùng khăn khô, mềm để lau sạch nước đọng xung quanh khu vực nắp sạc và cổng sạc trước khi đóng lại hoặc chuẩn bị sạc.

Kiểm tra hệ thống phanh: Khi vừa đi qua vũng nước sâu, hệ thống phanh có thể giảm tạm thời độ bám do màng nước. Người lái nên nhấp nhẹ phanh vài lần ở tốc độ chậm để tạo lực ma sát, giúp làm khô đĩa phanh và má phanh, khôi phục lại hiệu suất hoạt động tối ưu.

Để đảm bảo phương tiện luôn ở trạng thái vận hành hoàn hảo nhất, các nhà sản xuất xe điện luôn khuyến cáo khách hàng nên đưa xe đến các xưởng dịch vụ hoặc đại lý chính hãng để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp với các thiết bị chẩn đoán chuyên dụng sẽ giúp kiểm tra tổng thể hệ thống điện áp cao, độ kín khít của các module và bảo dưỡng các chi tiết truyền động, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng xuyên suốt mùa mưa bão.