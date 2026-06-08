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Kinh tế Kinh tế xanh

Không khí lạnh về cảnh báo giông lốc, mưa đá, mưa lớn trên 300 mm ở miền Bắc

Chí Nhân
Chí Nhân
08/06/2026 07:11 GMT+7

Đợt không khí lạnh cuối mùa đang về, nên đêm qua và sáng sớm nay (8.6), khu vực tây bắc Bắc bộ có mưa giông cục bộ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ trên 300 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), bộ phận không khí lạnh cuối mùa đã báo vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ vĩ bắc di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều tối 8.6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc bộ.

Không khí lạnh về cảnh báo giông lốc, mưa đá, mưa lớn trên 300 mm ở miền Bắc- Ảnh 1.

Đợt không khí lạnh đang về dự báo gây mưa lớn có nơi trên 300 mm, kèm theo giông lốc, mưa đá

ẢNH: CTV

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp nên khu vực tây Bắc bộ, phía bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa lớn đến rất lớn và giông với lượng mưa phổ biến 80 - 160 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn trên 200 mm.

Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa lớn và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn trên 100 mm.

Đợt không khí lạnh về ngay sau những ngày nắng nóng khiến chênh lệch nhiệt độ cao. Do đó, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân các khu vực trên cần chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nguy cơ mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Thời tiết ở Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29 - 31 độ C. Từ đêm 8.6, khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối 8.6 đến sáng sớm 9.6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8.6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 - 25 độ C.

Trên biển, khu vực bắc vịnh Bắc bộ từ đêm 8.6 gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7; sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động.

Khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80 - 160mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

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