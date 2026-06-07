Nắng nóng gia tăng, hôm nay có 2 địa phương nhiệt độ vượt 40 độ C

Trước ngày không khí lạnh cuối mùa tràn về, hôm nay nắng nóng ở Bắc bộ và bắc Trung bộ gia tăng cường độ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), tâm điểm nắng nóng là Quảng Ngãi hôm nay nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên 40,5 độ C. Thêm một trạm khác ở trung Trung bộ vượt mức 40 độ C là Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40,1 độ C. Toàn bộ khu vực từ Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.



Hôm nay nắng nóng gia tăng cường độ, có 2 địa phương vượt 40 độ C NGUỒN: NCHMF

Trong khu đó, ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Láng (Hà Nội) 39,2 độ C, Thanh Hóa 39,3 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Dự báo vào ngày mai (8.6) nắng nóng bớt dịu bớt, khu vực đồng bằng Bắc bộ và phía nam Phú Thọ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55- 60%.





Sau ngày mai, nắng nóng ở Bắc bộ kết thúc và sau 2 ngày nữa đợt nắng nóng ở khu vực trung Trung bộ chấm dứt ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, cường độ nắng gay gắt vẫn duy trì cường độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Tương tự, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Từ ngày 9.6, cường độ nắng ở bắc và trung Trung bộ mới bắt đầu giảm. Đến ngày 10.6, không khí lạnh cuối mùa lấn sâu xuống phía nam nên nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung bộ mới kết thúc.