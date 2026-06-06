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Kinh tế Kinh tế xanh

Quảng Ngãi bất ngờ thành tâm điểm nắng nóng vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
06/06/2026 14:55 GMT+7

Hôm nay 6.6, nắng nóng quay trở lại ở các tỉnh thành Bắc và Trung bộ. Trong đó, Quảng Ngãi bất ngờ thành tâm điểm nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39,5 độ C, cao nhất cả nước, trong khi Bắc bộ phổ biến 35 - 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay, nắng nóng quay trở lại với tâm điểm xuất hiện tại Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất 39,5 độ C. Các khu vực lân cận có nắng nóng gay gắt như: Đà Nẵng 38 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 37,7 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Quảng Ngãi bất ngờ thành tâm điểm nắng nóng vì sao?- Ảnh 1.

Trưa nay, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi ở Bắc và Trung bộ. Tâm điểm nắng nóng dịch chuyển về khu vực trung Trung bộ

NGUỒN: NCHMF

Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm: Láng (Hà Nội) 36,5 độ, Hà Nam (Ninh Bình) 36,1 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 55 - 60%.

Dự báo vào ngày mai (7.6), nắng nóng có khả năng tăng cường; khu vực Bắc bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Sau đó, vào ngày 8.6, Bắc bộ nắng nóng thu hẹp lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Trong cả ngày 7 - 8.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian nóng từ 10 - 17 giờ và độ ẩm trong không khí tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Quảng Ngãi bất ngờ thành tâm điểm nắng nóng vì sao?- Ảnh 2.

Dự báo chi tiết nắng nóng trong 2 ngày tới ở một số khu vực

NGUỒN: NCHMF

Từ ngày 9.6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc bộ; khu vực Trung bộ nắng nóng dịu dần. Rủi ro thiên tai do nắng nóng tại các khu vực trên ở cấp 1.

Vì sao tâm điểm của đợt nắng nóng hiện nay nằm ở khu vực trung Trung bộ mà không phải ở Bắc bộ hay bắc Trung bộ như trước kia? Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, vì phía bắc có khối không khí lạnh cuối mùa đang về. Khối khí lạnh này đẩy rãnh thấp gió mùa có trục nằm ở phía nam Trung Quốc di chuyển về phía biên giới nước ta, gây mưa giông những ngày qua. Khối khí lạnh và rãnh thấp này nén áp thấp nóng phía tây dịch chuyển sâu xuống phía nam qua khu vực trung Trung bộ. Đó là lý do vì sao cường độ nắng ở khu vực này cao hơn Bắc bộ và bắc Trung bộ. Còn ở Nam bộ, gió tây nam hoạt động tốt nên mây giông phát triển mạnh và có mưa nhiều nơi nên nhiệt độ giảm.

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