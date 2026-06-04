Hôm nay, nắng nóng lại vượt mốc 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày là 40,2 độ C ghi nhận được tại Con Cuông (Nghệ An). Nhiều trạm đo khác cũng ghi nhận mức nhiệt rất cao là: Như Xuân (Thanh Hóa) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Hôm nay, nắng nóng đặc biệt gay gắt lại xuất hiện với mức nhiệt vượt 40 độ C NGUỒN: CNHMF

Bên cạnh đó, ở đồng bằng Bắc bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt như: Thái Bình (Hưng Yên) 38,2 độ C, Nam Định (Ninh Bình) 38,5 độ C… ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 5.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo chi tiết nắng nóng trong 2 ngày tới NGUỒN: CNHMF

Ngày 6.6, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 55%.

Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ trong các bản tin thời tiết từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đối với khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng dịu dần từ ngày 8.6; khu vực Trung bộ, từ ngày 9.6 nắng nóng có khả năng hạ nhiệt.