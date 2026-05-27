Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay, cường độ nắng nóng có phần dịu bớt ở Hà Nội và khu vực Bắc bộ nhưng mở rộng ở các tỉnh thành miền Trung. Cụ thể, tổng cộng 62 trạm đo ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ trên 38 °C. Tâm điểm nắng nóng chuyển về Nghệ An khi có 5 trạm ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 40 °C trở lên gồm: Quỳ Hợp 40,2 °C, Tây Hiếu 40,1 °C, Đô Lương 40,3 ° C, Vinh 40 °C và Con Cuông 41,2°C. Nghệ An là địa phương duy nhất trên cả nước ghi nhận mức nhiệt vượt 41 °C.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn tăng.

Trong khi đó, Hà Nội được xem "chảo lửa" những ngày qua thì hôm nay đã hạ nhiệt khi chỉ còn 2 trạm ghi nhận mức nhiệt vượt 40 °C là trạm Láng 40,5 °C và Hoài Đức 40,2 °C. Đây là dấu hiệu cho thấy khu vực Bắc bộ đã qua giai đoạn đỉnh nắng nóng. Dự báo trong ngày mai (28.5), khu vực này nắng nóng dịu bớt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 °C, có nơi trên 38 °C - nắng nóng gay gắt.

Cùng lúc, áp thấp nóng phía tây bị nén xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nên tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt 37 - 39 °C, có nơi trên 39 °C. Độ ẩm khoảng 45 - 50%, thời gian nóng từ 9 - 19 giờ.

Miền Bắc chiều tối nay xuất hiện mưa giông và 'mưa vàng' giải nhiệt xuất hiện, từ mai nhiều nơi nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 2 - 3 °C

Khu vực duyên hải nam Trung bộ nắng nóng gay gắt 36 - 38 °C, có nơi trên 38 °C.

Từ 29.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Đến 30.5, nắng nóng diện rộng kết thúc tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Chiều tối nay, khu vực Bắc bộ mây giông xuất hiện mang theo "mưa vàng" giải nhiệt đến nhiều khu vực, nhờ vậy nắng nóng sẽ giảm cường độ từ mai (28.5). Người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ gây ngập úng.