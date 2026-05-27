Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
27/05/2026 20:54 GMT+7

Hôm nay (27.5), nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Con Cuông (Nghệ An) là 41,2 °C, cao hơn hôm qua 0,1 °C; trong khi tại Láng (Hà Nội) giảm xuống 40,5 °C. Tuy nhiên, trên cả nước, số trạm ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt tăng lên tới 62.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay, cường độ nắng nóng có phần dịu bớt ở Hà Nội và khu vực Bắc bộ nhưng mở rộng ở các tỉnh thành miền Trung. Cụ thể, tổng cộng 62 trạm đo ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ trên 38 °C. Tâm điểm nắng nóng chuyển về Nghệ An khi có 5 trạm ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 40 °C trở lên gồm: Quỳ Hợp 40,2 °C, Tây Hiếu 40,1 °C, Đô Lương 40,3 ° C, Vinh 40 °C và Con Cuông 41,2°C. Nghệ An là địa phương duy nhất trên cả nước ghi nhận mức nhiệt vượt 41 °C.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn tăng. Người dân tìm mọi cách làm dịu cái nóng như thiêu đốt trong khi đợi 'mưa vàng' giải nhiệt xuất hiện

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, Hà Nội được xem "chảo lửa" những ngày qua thì hôm nay đã hạ nhiệt khi chỉ còn 2 trạm ghi nhận mức nhiệt vượt 40 °C là trạm Láng 40,5 °C và Hoài Đức 40,2 °C. Đây là dấu hiệu cho thấy khu vực Bắc bộ đã qua giai đoạn đỉnh nắng nóng. Dự báo trong ngày mai (28.5), khu vực này nắng nóng dịu bớt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 °C, có nơi trên 38 °C - nắng nóng gay gắt.

Cùng lúc, áp thấp nóng phía tây bị nén xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nên tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt 37 - 39 °C, có nơi trên 39 °C. Độ ẩm khoảng 45 - 50%, thời gian nóng từ 9 - 19 giờ. 

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng- Ảnh 2.

Miền Bắc chiều tối nay xuất hiện mưa giông và 'mưa vàng' giải nhiệt xuất hiện, từ mai nhiều nơi nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 2 - 3 °C

NGUỒN: HYMETNET

Khu vực duyên hải nam Trung bộ nắng nóng gay gắt 36 - 38 °C, có nơi trên 38 °C.

Từ 29.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Đến 30.5, nắng nóng diện rộng kết thúc tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Chiều tối nay, khu vực Bắc bộ mây giông xuất hiện mang theo "mưa vàng" giải nhiệt đến nhiều khu vực, nhờ vậy nắng nóng sẽ giảm cường độ từ mai (28.5). Người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ gây ngập úng.

Tin liên quan

3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5

3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5

Hôm qua (26.5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay với 3 kỷ lục được ghi nhận cùng lúc lên tới 41,1 độ C. Bên cạnh đó, 2 kỷ lục khác là ngày có nhiều trạm đo và nhiều tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên.

Đỉnh cao điểm nắng nóng đã qua

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ nắng nóng nhiệt độ tiếp tục tăng Mưa giông tâm điểm nắng nóng 41 độ C
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận