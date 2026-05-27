Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ có 'mưa vàng' giải nhiệt

Chí Nhân
27/05/2026 14:07 GMT+7

Hiện tại, mây đang phát triển mạnh gây mưa giông trên địa bàn TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ, cục bộ có nơi mưa lớn.

Dự báo, TP.HCM và khu vực Nam bộ chiều nay 27.5 có mưa vàng xuất hiện giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện mây giông phát triển ở nhiều địa phương ở TP.HCM và khu vực Nam bộ. Chiều và tối nay mưa giông ở nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 6 - 30 mm, có nơi trên 40 mm.

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại TP.HCM, mây đối lưu đang phát triển, trong 3 giờ tới có thể gây mưa rào kèm theo giông, sét trên các phường xã như: An Thới Đông, Cần Giờ, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Thạnh An, Bình Dương, Hòa Lợi, Vĩnh Tân, Bình Giã, Hòa Hội, Xuân Sơn, Bình Châu, Phước Thành, Phú Giáo và các khu vực lân cận khác.

Trên khu vực Nam bộ, mưa giông xuất hiện phổ biến ở các tỉnh thành Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Mây giông phát triển mạnh gây mưa ở nhiều khu vực trong 3 giờ tới

NGUỒN: IWEATHER - HYMETNET

Trong những ngày qua, thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây nên nắng nóng khá gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Do nhiệt độ cao cộng với độ ẩm không khí cao tạo cảm giác oi bức khó chịu.

Cảnh báo, do chênh lệch nhiệt độ đang ở mức cao nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá. Mới cách đây 2 ngày, trên địa bàn phường Trảng Bom (Đồng Nai) đã xuất hiện mưa đá trong cơn mưa giông buổi chiều sau cả ngày nắng nóng gay gắt.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng dịu dần vì mưa giông xuất hiện thường xuyên hơn. Nguyên nhân do hình thành rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ (khoảng 8 - 10 độ vĩ bắc). Bên cạnh đó, gió tây nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh lên nên mưa cũng gia tăng về diện và lượng.

Sau trận mưa lớn, hôm nay TP.HCM và Nam bộ còn nắng nóng?

Hôm qua, TP.HCM và Nam bộ nắng nóng gay gắt đến 37 đến trên 37 độ C, chiều có mưa lớn giải nhiệt. Hôm nay, tình trạng nắng nóng vào buổi trưa và mưa giông vào buổi chiều tiếp tục xuất hiện, cảnh báo giông lốc, mưa đá.

