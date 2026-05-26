Sau trận mưa lớn, hôm nay TP.HCM và Nam bộ còn nắng nóng?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hôm qua (25.5), TP.HCM xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 37 độ C, Nhà Bè 36,5 độ C. Trong khi đó, khu vực Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai) 37,4 độ C, Tây Ninh 37 độ C. Nắng nóng cũng xuất hiện nhiều nơi miền Tây như Ba Tri (Vĩnh Long) 36,9 độ C, Sóc Trăng (Cần Thơ) 36,5 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45 - 55%.



Hôm nay 26.5, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt vào buổi trưa NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Sau buổi trưa nắng nóng gay gắt, chiều tối qua, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa lớn giải nhiệt nhiều nơi. Đặc biệt tại Trảng Bom (Đồng Nai) có mưa đá. Các chuyên gia xác định hiện tượng này hiếm khi xảy ra nhưng không phải lạ. Tại trung tâm TP.HCM, cách đây 2 năm cũng xuất hiện mưa đá. Mưa đá hình thành do sự xung đột giữa các luồng khí nóng và lạnh, tạo ra dòng đối lưu cực mạnh. Hiện nay, nắng nóng gay gắt vào buổi trưa và mây giông xuất hiện ngay sau đó là điều kiện tốt để hình thành giông sét, gió giật mạnh và mưa đá. Người dân cần hết sức chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.



Do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ rút dần ra phía đông. Gió tây nam ở phía nam hoạt động yếu đến trung bình.



Dự báo, thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong hôm nay và ngày mai ngày tiếp tục nắng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa giông. Trong mưa giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa giông, sét, gió giật mạnh, mưa lớn và mưa đá vào chiều tối ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố phổ biến 35 - 36 độ C; riêng một số khu vực có thể lên đến 37 độ C như: Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức, Củ Chi, Thủ Dầu Một, Thuận An.

Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Tây Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 11 - 16 giờ.

Khoảng ngày 27 - 28.5, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 - 12 độ vĩ bắc qua Nam bộ. Bên cạnh đó, gió tây nam hoạt động mạnh dần lên. Nhờ vậy, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn diện rộng và nắng nóng cũng thu hẹp dần rồi kết thúc.

Tại miền Bắc và Trung, hôm qua nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất lên đến gần 41 độ C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C, Bắc Ninh 40,5 độ C, Láng (Hà Nội) 40,7 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ… Dự báo đợt nắng nóng vẫn còn kéo dài ở các khu vực này đến ngày 27 - 28.4.