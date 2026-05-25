Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo cháy rừng cấp độ 5 vì nắng nóng gay gắt

Chí Nhân
Chí Nhân
25/05/2026 14:39 GMT+7

Nắng nóng gay gắt 39 - 40 độ C, khiến nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là bắc Trung bộ (Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp 5 - mức báo động đỏ, cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt những ngày qua, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp độ 4 - 5 tại 4 khu vực tại bắc Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ và tây Bắc bộ có nguy cơ cháy rừng tương ứng mức cảnh báo nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh báo cháy rừng ở mức báo động đỏ vì nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Cháy rừng ở Quảng Trị vào tháng 11.2025

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, từ ngày 25 - 31.5, dự báo nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C. Ngành lâm nghiệp nhận định trước diễn biến thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động đỏ - cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Do đây là khu vực trọng điểm bởi nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết thêm, khu vực có thực bì khô kiệt, nắng nóng kéo dài kèm gió phơn khiến vật liệu cháy cực kỳ dễ bắt lửa. Tốc độ lan tràn lửa rừng nếu xảy ra sẽ rất nhanh, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, Tây nguyên (Gia Lai, Lâm Đồng) và Nam bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 4 - 5 (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm), nhất là ở các khu rừng thông, rừng tràm khô, rừng khộp. Dù đã có mưa rải rác nhưng độ ẩm tầng đất và thảm mục ở khu vực này vẫn ở mức thấp. Nguy cơ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 10 - 17 hàng ngày.

Ngoài ra, khu vực tây Bắc bộ gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 4 (nguy hiểm) do khô hanh đầu mùa. Các yếu tố như thực bì khô hay hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì không kiểm soát cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày hôm nay (25.5), Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ…; độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 50%.

Tin liên quan

Hôm nay, nắng nóng có thể vượt 40 độ C

Hôm nay, nắng nóng có thể vượt 40 độ C

Hôm nay 25.5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, một số nơi có thể vượt mốc 40 độ C và thời gian nóng trong ngày kéo dài đến 10 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

Nắng nóng chính thức chạm mốc 40 độ C

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng Cháy rừng báo động đỏ cấp cực kỳ nguy hiểm cháy rừng cấp 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận