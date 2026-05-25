Cảnh báo cháy rừng cấp độ 5 vì nắng nóng gay gắt

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt những ngày qua, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp độ 4 - 5 tại 4 khu vực tại bắc Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ và tây Bắc bộ có nguy cơ cháy rừng tương ứng mức cảnh báo nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm.



Cháy rừng ở Quảng Trị vào tháng 11.2025

Cụ thể, từ ngày 25 - 31.5, dự báo nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C. Ngành lâm nghiệp nhận định trước diễn biến thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động đỏ - cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Do đây là khu vực trọng điểm bởi nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết thêm, khu vực có thực bì khô kiệt, nắng nóng kéo dài kèm gió phơn khiến vật liệu cháy cực kỳ dễ bắt lửa. Tốc độ lan tràn lửa rừng nếu xảy ra sẽ rất nhanh, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, Tây nguyên (Gia Lai, Lâm Đồng) và Nam bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 4 - 5 (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm), nhất là ở các khu rừng thông, rừng tràm khô, rừng khộp. Dù đã có mưa rải rác nhưng độ ẩm tầng đất và thảm mục ở khu vực này vẫn ở mức thấp. Nguy cơ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 10 - 17 hàng ngày.

Ngoài ra, khu vực tây Bắc bộ gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 4 (nguy hiểm) do khô hanh đầu mùa. Các yếu tố như thực bì khô hay hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì không kiểm soát cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày hôm nay (25.5), Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ…; độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 50%.