Nắng nóng chính thức chạm mốc 40 độ C

Cập nhật về tình hình nắng nóng hôm nay (24.5), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Khu vực Bắc bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 39,4 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Bắc Ninh 39,4 độ, Láng (Hà Nội) 39,7 độ… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%.



Nắng nóng đặc biệt gay gắt chạm mốc 40 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ; Vinh, Tây Hiếu và Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5độ; Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2 độ…

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn so với nhiệt độ khí tượng trong các bản tin thời tiết. Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc và Trung trong 2 ngày tới NGUỒN: NCHMF

Đặc biệt, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo, đợt nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27.5, khu vực Trung bộ đến khoảng ngày 28.5 mới kết thúc.