TP.HCM nắng nóng quay lại, kéo dài đến giữa tuần sau

Nắng nóng kéo dài đến ngày 27.5

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hôm qua (23.5), TP.HCM xuất hiện nắng nóng khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Nhà Bè 36,5 độ, Sở Sao 35,7 độ, Tân Sơn Hòa 35,5 độ. Độ ẩm thấp nhất 50 -55%.

TP.hCM nắng nóng quay trở lại, kéo dài đến giữa tuần sau ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự báo hôm nay (24.5) và một vài ngày tới ở TP.HCM và khu vực miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng. Tại TP.HCM, nắng nóng xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với mức nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 -50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng 12 - 16 giờ. Nắng nóng khả năng kéo dài đến ngày 27.5.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Gió tây nam có cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Khoảng ngày 25.5, nhiễu động gió trên cao hình thành trên khu vực Nam bộ và đến ngày 27.5 thiết lập trở lại rãnh áp thấp tây bắc - đông nam qua nam Trung bộ và Nam bộ xu hướng hoạt động mạnh dần. Do vậy mà mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, nắng nóng giảm dần rồi kết thúc.

Bản đồ dự báo nhiệt tại TP.HCM trong hôm nay NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Cảnh báo, do chênh lệch nhiệt độ lớn nên trong mưa giông kèm thường theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Ngày hôm qua, ở khu vực Bắc bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) 38,6 độ C, Hòa Bình (Phú Thọ) 38,5 độ C, Láng (Hà Nội) 38,7 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Hà Tĩnh 38,1 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,1 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.



Dự báo trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%; thời gian nắng nóng từ 10 - 17 giờ.

Riêng ngày 25.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.