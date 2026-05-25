Hôm nay, nắng nóng có thể vượt 40 độ C

Chí Nhân
25/05/2026 06:56 GMT+7

Hôm nay 25.5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, một số nơi có thể vượt mốc 40 độ C và thời gian nóng trong ngày kéo dài đến 10 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

Hôm qua (24.5), nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất lên đến 39 - 40 độ C như: Hòa Bình (Phú Thọ) 39,4 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Bắc Ninh 39,4 độ, Láng (Hà Nội) 39,7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ; Vinh, Tây Hiếu và Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ; Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF): Hôm nay, nắng nóng có khả năng gia tăng, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nóng trong ngày kéo dài khoảng 10 giờ liên tiếp, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

Khu vực Bắc bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng rất gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nên trên 39 độ C. Thời gian nóng kéo dài từ 10 giờ sáng đến khoảng 17 giờ chiều.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo, Bắc bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27.5; khu vực Trung bộ đến khoảng ngày 28.5 mới kết thúc.

Ở Nam bộ, trong 2 ngày qua, nắng nóng cũng mở rộng từ khu vực miền Đông sang khu vực miền Tây. Ngày hôm qua 24.5, mức nhiệt độ cao nhất tại Tây Ninh 36 độ C, Càng Long và Ba Tri (Vĩnh Long) cùng 36 độ C. Độ ẩm tương đối khoảng 50 - 60%.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo trong hôm nay và ngày mai, tình trạng nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện trên khu vực Nam bộ với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 37 độ C ở một số địa phương như: Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang; trong khi đó, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trưa chiều có nắng nóng, chiều tối mây giông phát triển gây mưa rào và giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

