TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Chí Nhân
25/05/2026 17:20 GMT+7

Trưa nay 25.5, TP.HCM và Nam bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Nhưng vào cuối giờ chiều, mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn nhiều nơi.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, tới 17 giờ nắng vẫn chói chang nhưng mây giông phát triển gây mưa lớn. Trời vừa mưa vừa nắng gây ra cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.

TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt- Ảnh 1.
TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt- Ảnh 2.
TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt- Ảnh 3.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, 17 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng chói chang, bất ngờ xuất hiện cơn mưa nặng hạt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hình thế gây mưa giông do hội tụ gió trên cao và gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam bộ. Trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên các phường xã như: Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Tân Mỹ, Phú Định, Hòa Hưng, Bình Thạnh… Mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét ở các khu vực trên, sau mở rộng ra các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 50 mm, có nơi trên 60 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt- Ảnh 4.

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa giông vào chiều tối

NGUỒN: IWEATHER

Ngoài ra, mây giông cũng phát triển gây mưa cho nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Dự báo đợt nắng nóng hiện tại ở TP.HCM và Nam bộ tiếp tục kéo dài đến ngày 27.5; thời tiết phổ biến có nắng nóng vào buổi trưa, mưa giông phổ biến xuất hiện vào chiều tối.

Cảnh báo cháy rừng cấp độ 5 vì nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt 39 - 40 độ C, khiến nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là bắc Trung bộ (Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp 5 - mức báo động đỏ, cực kỳ nguy hiểm.

