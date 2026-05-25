Thành phố Đồng Nai mưa giải nhiệt nhiều nơi, có xuất hiện mưa đá

Lê Lâm
25/05/2026 20:10 GMT+7

Chiều 25.5, mưa đã xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đồng Nai, giải nhiệt cái nóng giữa thời tiết oi ả. Đáng chú ý tại phường Trảng Bom còn xuất hiện mưa đá.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết chiều 25.5, trên địa bàn thành phố Đồng Nai có mưa ở nhiều nơi, nhưng chỉ mưa nhỏ và kéo dài trong khoảng 30 phút. Ngoài ra, khu vực phường Trảng Bom còn xuất hiện mưa đá. Đây là hiện tượng hiếm nhưng không phải là lạ. 

Thành phố Đồng Nai mưa giải nhiệt nhiều nơi, có xuất hiện mưa đá - Ảnh 1.

Những hạt mưa đá xuất hiện ở phường Trảng Bom chiều 25.5

ẢNH: H.K

Theo ông Nguyễn Phước Huy, mưa đá hình thành do sự xung đột giữa các luồng khí nóng và lạnh, tạo ra dòng đối lưu cực mạnh. Quá trình này đẩy hơi nước lên độ cao rất lớn, nơi nhiệt độ dưới 0 độ C, khiến hơi nước đóng băng thành các hạt đá. Nay đã vào đầu mùa mưa nhưng trên địa bàn vẫn còn nắng nóng vào buổi trưa, chính vì vậy mưa sau đó mới kèm theo mưa đá.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo hiện địa bàn thành phố Đồng Nai và lân cận đang bước vào đầu mùa mưa, mưa giông có khả năng cao kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, mưa đá, người dân cần chú ý đề phòng thiệt hại.

Miền Bắc chủ động ứng phó mùa mưa đá dị thường

Miền Bắc, Bắc Trung bộ đang trải qua đợt mưa đá dị thường, khốc liệt. Mưa đá xuất hiện với tần suất dày hơn, nguy hiểm hơn khi có những hạt đá to như quả trứng gà, trái bóng tennis... vùi dập, xóa sổ hoa màu, gây thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
