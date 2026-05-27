3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5

Chí Nhân
27/05/2026 06:31 GMT+7

Hôm qua (26.5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay với 3 kỷ lục được ghi nhận cùng lúc lên tới 41,1 độ C. Bên cạnh đó, 2 kỷ lục khác là ngày có nhiều trạm đo và nhiều tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (26.5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 khi cùng lúc 2 trạm đo ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày là 41,1 độ C tại trạm Láng ( Hà Nội) và Đô Lương (Nghệ An). Nếu tính cả mức nhiệt lúc 13 giờ tại trạm Láng (Hà Nội) là 40 độ C, thì đây cũng là một kỷ lục của đợt nắng nóng hiện tại. Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng khi có tổng cộng 22 trạm đo ở 11 tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt độ từ 40 độ C trở lên, nhiều nhất trong đợt này.

3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5- Ảnh 1.

Hôm qua (26.5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 với 3 kỷ lục về nhiệt độ

NGUỒN: NCHMF

Hà Nội tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng vì ngoài trạm Láng với mức nhiệt độ cao kỷ lục còn có 4 trạm đo khác ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên là Hà Đông 40 độ C, Hoài Đức và Ba Vì cùng 40,2 độ C, Sơn Tây 40,3 độ C.

Ở khu vực miền Bắc, Phú Thọ cũng là địa phương có đến 5 trạm đo ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên tại Chi Nê, Lạc Sơn, Hòa Bình, Việt Trì và Vĩnh Yên.

Một số tỉnh thành khác ở Bắc bộ ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên như: Phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3 độ C, Bắc Ninh 40 độ C, Hưng Yên 40,3 độ C, Phủ Lý (Ninh Bình) 40,3 độ C.

Tại miền Trung, Nghệ An là địa phương có nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao trên 40 độ C. Ngoài "chảo lửa" Đô Lương 41,1 độ C còn có Tây Hiếu 40 độ C và Con Cuông 40,6 độ C. Thanh Hóa có 2 trạm ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C là Tĩnh Gia 40,5 độ C và Hồi Xuân 40,8 độ C.

Bên cạnh đó, ở miền Trung có Đồng Hới (Quảng Trị) là 40,2 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ C.

3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5- Ảnh 2.

Từ ngày 29.5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ, ở Trung bộ nắng nóng dịu dần

NGUỒN: NCHMF

Dự báo vào 27.5 khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 28.5, từ ngày 29.5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ, ở Trung bộ nắng nóng dịu dần.

