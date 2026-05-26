Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?

Chí Nhân
Chí Nhân
26/05/2026 15:59 GMT+7

Sáng nay, vùng biển phía đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ mạnh lên thành bão, qua đó góp phần khiến gió mùa tây nam khu vực Nam bộ mạnh lên.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, sáng nay 26.5, vùng biển phía đông nam của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc và khoảng ngày 29.5 sẽ mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?- Ảnh 1.

Sáng nay 26.5, một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía đông Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong những ngày tới

NGUỒN: JMA

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn thông tin, một số mô hình dự báo nhận định cơn bão này sẽ đạt cường độ rất mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, bão sẽ đi về hướng Philippines đến gần bờ biển nước này rồi ngược lên phía bắc và không vào Biển Đông. Về cơ bản không có nhiều tác động đến thời tiết đất liền nước ta. Tuy nhiên, do sự hoạt động mạnh của xoáy thuận nhiệt đới này kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên. Điều này gắn liền với sự hình thành mưa giông ở Nam bộ và Tây nguyên.

Do vậy, khoảng ngày 28 - 29.5, khu vực Nam bộ gió tây nam gia tăng cường độ khiến mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa cũng gia tăng đáng kể so với những ngày trước. Nhiệt độ cũng giảm mạnh xuống mức 31 - 33 độ C, thấp hơn đáng kể so với mức 35 - 37 độ C như những ngày qua.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?- Ảnh 2.

Chiều nay (26.5), mây giông tiếp tục phát triển gây mưa ở TP.HCM và Nam bộ

NGUỒN: IWEATHER

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong chiều và tối nay cũng như những ngày tiếp theo phổ biến có nắng nóng vào buổi trưa với mức nhiệt cao nhất từ 35 - 36 độ C. Mây giông phát triển mạnh gây mưa rào nhiều nơi vào chiều và tối. Giai đoạn hiện tại chênh lệch nhiệt độ rất cao nên cần hết sức chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Tin liên quan

Sau trận mưa lớn, hôm nay TP.HCM và Nam bộ còn nắng nóng?

Sau trận mưa lớn, hôm nay TP.HCM và Nam bộ còn nắng nóng?

Hôm qua, TP.HCM và Nam bộ nắng nóng gay gắt đến 37 đến trên 37 độ C, chiều có mưa lớn giải nhiệt. Hôm nay, tình trạng nắng nóng vào buổi trưa và mưa giông vào buổi chiều tiếp tục xuất hiện, cảnh báo giông lốc, mưa đá.

TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông thời tiết TP.HCM nắng nóng mưa lớn mưa lớn diện rộng gió tây nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận