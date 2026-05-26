Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, sáng nay 26.5, vùng biển phía đông nam của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc và khoảng ngày 29.5 sẽ mạnh lên thành bão.

Sáng nay 26.5, một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía đông Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong những ngày tới NGUỒN: JMA

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn thông tin, một số mô hình dự báo nhận định cơn bão này sẽ đạt cường độ rất mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, bão sẽ đi về hướng Philippines đến gần bờ biển nước này rồi ngược lên phía bắc và không vào Biển Đông. Về cơ bản không có nhiều tác động đến thời tiết đất liền nước ta. Tuy nhiên, do sự hoạt động mạnh của xoáy thuận nhiệt đới này kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên. Điều này gắn liền với sự hình thành mưa giông ở Nam bộ và Tây nguyên.

Do vậy, khoảng ngày 28 - 29.5, khu vực Nam bộ gió tây nam gia tăng cường độ khiến mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa cũng gia tăng đáng kể so với những ngày trước. Nhiệt độ cũng giảm mạnh xuống mức 31 - 33 độ C, thấp hơn đáng kể so với mức 35 - 37 độ C như những ngày qua.

Chiều nay (26.5), mây giông tiếp tục phát triển gây mưa ở TP.HCM và Nam bộ NGUỒN: IWEATHER

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong chiều và tối nay cũng như những ngày tiếp theo phổ biến có nắng nóng vào buổi trưa với mức nhiệt cao nhất từ 35 - 36 độ C. Mây giông phát triển mạnh gây mưa rào nhiều nơi vào chiều và tối. Giai đoạn hiện tại chênh lệch nhiệt độ rất cao nên cần hết sức chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn gây ngập úng cục bộ.