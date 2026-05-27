Đỉnh cao điểm nắng nóng đã qua

Chí Nhân
27/05/2026 14:33 GMT+7

Miền Bắc đã qua đỉnh của đợt cao điểm nắng nóng hiện tại. Cụ thể, như tại trạm Láng (Hà Nội) nhiệt độ cao nhất giảm 0,6 độ C so với mức đỉnh điểm 40 độ C của ngày hôm qua.

Đỉnh của đợt nắng nóng ở miền Bắc đã qua và thời tiết đang dịu dần. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 13 giờ hôm nay (27.5), cả nước không có trạm nào ghi nhận mức nhiệt đạt mốc 40 độ C. Tại trạm Láng (Hà Nội), trưa hôm qua 40 độ C thì nay xuống 39,4 độ C (giảm 0,6 độ C).

Một số nơi tiếp tục ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt như: Hà Nam (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,4 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 50%.

Dự báo, trong ngày mai 28.5, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Khu vực từ Thanh Hóa - Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Duyên hải nam Trung bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Từ ngày 29.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Từ ngày 30.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5

Hôm qua (26.5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay với 3 kỷ lục được ghi nhận cùng lúc lên tới 41,1 độ C. Bên cạnh đó, 2 kỷ lục khác là ngày có nhiều trạm đo và nhiều tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên.

nắng nóng cao điểm nắng nóng đỉnh điểm nắng nóng nắng nóng kết thúc nhiệt độ cao nhất
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
