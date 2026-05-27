Không khí mát 'đánh tan' nắng nóng ngột ngạt ở miền Bắc

Ngày 27.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về diễn biến, nguyên nhân của đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung.

Hà Nội nằm trong vùng tâm nóng, trong đợt nắng nóng mạnh nhất từ đầu năm đến nay ẢNH: TUẤN MINH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22 - 27.5, các tỉnh miền Bắc và miền Trung xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Bắt đầu từ ngày 24.5, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc bộ (trong đó có Hà Nội); các tỉnh, thành miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38 - 40 độ C, có nơi cao trên 40 độ C.

Đặc biệt, một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỷ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25.5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38 độ C, vượt giá trị lịch sử 37,5 độ C ngày 16.5.

Còn tại Bắc Ninh, trạm Hiệp Hòa có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7 độ C, vượt giá trị lịch sử 39 độ C ngày 19.5.2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,4 độ C, vượt giá trị lịch sử 39,1 độ C ngày 21.5.2020; trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40,5 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21.5.2020.

Tại Hải Phòng, nhiệt độ nắng nóng cao nhất tại trạm Hải Dương là 39,6 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21.5.2020.

Nắng nóng ở Hà Nội phá kỷ lục lịch sử

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao, từ 39 - 40 độ C. Trong đó, tại trạm Hà Đông có nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41,3 độ C thiết lập trong năm 2019.

Nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, thành phố còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở thủ đô thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1 - 2 độ C.

Dự báo thời tiết chiều nay 27.5, đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo ngày 28.5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc nước ta sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo từ ngày 29.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Bắc, ở miền Trung nắng nóng dịu dần.