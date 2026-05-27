Miền Bắc nắng nóng trên 40 độ C ngày cuối cùng, từ đêm nay có mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 27.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc, miền Trung. Dự báo từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón đợt mưa rào và giông.

Dự báo thời tiết khu vực đồng bằng miền Bắc, tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế trong hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, một số nơi sẽ trên 40 độ C. Dự báo chiều tối và đêm nay, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các nơi khác ở miền Bắc và duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông rải rác, một số nơi sẽ có mưa to.

Sang ngày 28.5, nắng nóng chỉ xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc, một số nơi nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 28 - 30.5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Miền Trung nắng nóng 3 ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 28.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo từ tối mai 28.5, Nam Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Từ ngày 29.5 trở đi, nắng nóng diện rộng kết thúc trên toàn bộ miền Bắc, ở miền Trung nắng nóng cũng dịu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, trong mưa giông sau mỗi đợt nắng nóng kéo dài, người dân các địa phương cần chủ động đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.