Tháng 6, TP.HCM và Nam bộ vẫn còn nắng nóng cục bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong tháng 5 vừa qua, TP.HCM và Nam bộ trải qua những ngày nắng nóng gay gắt do nằm ở rìa phía đông nam của áp thấp nóng phía tây và chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung và Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất tháng 5 tại TP.HCM là 38 độ C ở Tân Sơn Hòa vào ngày 1.5, còn tại Biên Hòa (Đồng Nai) 38,9 độ C. Nhiệt độ trung bình trên khu vực cao hơn tháng 4 từ 0,5 - 1 độ C và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,9 - 1,5 độ C.



Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ trong tháng 6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong tháng 6, thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của rìa phía đông của áp thấp nóng phía tây kết hợp với áp cao cận nhiệt đới nhưng áp thấp nóng phía tây có cường độ không mạnh như tháng 5. Bên cạnh đó, gió tây nam hoạt động tốt với cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ. Do vậy, nhiệt độ trong tháng 6 giảm so với tháng 5 và nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở một số khu vực. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tổng lượng mưa trong tháng 6 cũng sẽ tăng so với tháng 5 và đạt mức tương đương trung bình nhiều năm, số ngày có mưa phổ biến từ 15 - 25 ngày. Các chuyên gia cảnh báo, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá hoặc mưa lớn cục bộ gây ngập úng đặc biệt ở khu vực đô thị.

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Trong tháng 6, ngoài đợt nắng nóng hiện tại vẫn còn một vài đợt vào giữa và cuối tháng; chủ yếu ảnh hưởng đến Bắc và Trung bộ với nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%, riêng Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến cao hơn.

Cũng trong tháng 6, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.